LÁZNĚ NA ZKOUŠKU

Přijeďte na skok do lázní a vyzkoušejte jedinečnou péči.

Rezervujte si svůj pobyt

Termín čerpání pobytu:

21.11.2022 – 30.6.2023

(od pondělí do pátku, nebo dle dohody s obchodním oddělením lázní)

Lázeňský pobyt:

pobyt na 2 dny / 1 noc

CHECK IN / příjezd od 14.00 do 16.00

CHECK OUT / opuštění pokojů do 12.00

komfortní ubytování hotelového typu v 1L nebo 2L pokojích

Strava:

plná penze, ve Velké lázeňské restauraci Pavillonu Dvorana

stravování formou bufetových stolů s obsluhou, vč. salátového bufetu a moučníků

zahájení pobytu večeří, ukončení obědem

Lázeňská péče:

bylinková koupel z Lázní Mšené

klasická masáž zad

parafínový zábal na ruce

Aktivity v parku / ZDARMA:

Nordic Walking / zapůjčení holí

venkovní fit-park a posilovna

sensomotorický rehabilitační chodník

stolní tenis, dáma, kuželník, pétanque…

možnost uskladnění vašich kol či koloběžek

Cena pobytu Akční cena do 28.2.2023 2L / Dvoulůžkový pokoj 2.600 Kč 2.470 Kč 1L / Jednolůžkový pokoj 2.800 Kč 2.670 Kč

Rezervujte si svůj pobyt



Staňte se členem věrnostního systému PŘÁTELÉ LÁZNÍ MŠENÉ a čerpejte výhody, které vám členství nabízí.

Ceny jsou stanoveny v Kč včetně případné sazby DPH, za osobu a pobyt, a platné do odvolání. Lázeňský poplatek 7 Kč/os./den a Poplatek za volnočasové aktivity 10 Kč/os./den je zahrnut v ceně.Plán lázeňských procedur je pevně stanovený, lze jej rozšířit dokoupením dalších procedur. Nevyčerpané procedury a služby propadají bez náhrady.

Lázně Mšené, a.s. si vyhrazují právo změny i úpravy nabídky, i bez předchozího upozornění.

Volejte naše poradce: 416 865 202 / 203, pište na: lazne@msene.cz

Každý klient společnosti Lázně Mšené, a.s. vyplněním a odesláním rezervačního formuláře pro rezervaci a objednávku jakýchkoliv léčebných i neléčebných služeb nebo jiným projevením zájmu o využití / čerpání jakýchkoliv léčebných i neléčebných služeb společnosti Lázně Mšené, a.s. potvrzuje, že se předem seznámil s Informacemi pro klienty k lázeňským pobytům a balíčkům procedur a Lázeňským a ubytovacím řádem uvedenými na stránkách www.msene.cz, a zároveň potvrzuje, že jeho zdravotní stav plně odpovídá podmínkám využití / čerpání jakýchkoliv léčebných a neléčebných služeb společnosti Lázně Mšené, a.s. podle vyhl. č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lázně Mšené, a.s. naleznete zde ... VOP